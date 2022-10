Tradition im Advent – Stabübergabe beim Bopplisser Weihnachtsbaum Nach fast 30 Jahren übernimmt das Elternforum Boppelsen die Organisation des Weihnachtsbaum-Anlasses. Eva Maisch, OK Weihnachtsbaum

Der geschmückte Baum erfreut die Bopplisser Bevölkerung in der Adventszeit. Foto: PD

Das FDP-Team, das den Anlass ins Leben gerufen hat, gibt den Stab an das neue Team, das Elternforum Boppelsen, weiter. Es bleiben sehr schöne und zum Teil spezielle Momente in Erinnerung, auch Herausforderungen gehörten von Zeit zu Zeit dazu. Wie jedes Jahr tragen die vielen fröhlichen Kinder mit ihrem mit viel Liebe gebastelten Baumschmuck dazu bei, dass der Dorfplatz festlich geschmückt wird.

Von bescheidenen Anfängen unter dem Vordach des Volg und ohne Sitzgelegenheit wurde das gastronomische Angebot mit der Zeit ausgeweitet, mit Möglichkeit zu gemütlichen Gesprächen und längerem Beisammensitzen für die ganze Dorfbevölkerung. Jahre später wurden auch Spiele und verschiedene Bastelmöglichkeiten angeboten, was sehr geschätzt wurde.

Einst war der Baum der einzige Schmuck zur Weihnachtszeit

Lange Zeit war der Weihnachtsbaum die einzige offizielle Dekoration, bis vor einigen Jahren die beleuchtete Baumreihe entlang der Strasse dazu kam. Diese schöne Tradition wird nun von Julia Donati mit dem Elternforum Boppelsen weitergeführt, dieses Jahr noch mit tatkräftiger Unterstützung der zwei auch schon seit einigen Jahren im Einsatz stehenden FDP-Mitglieder Lukas Thöni und Florian Fingerhuth.

Es ist schön, dass ein solcher nicht kommerzieller Anlass bis in die heutige Zeit Bestand hat. Nur «sälber gmachts, nüt kaufts» ziert den Weihnachtsbaum nun schon seit einer Generation. In diesem Sinne wird der Anlass dank dem neuen Team auch weiterhin für die Bopplisser Kinder und Bevölkerung einen besonderen Einstieg in die Vorweihnachtszeit bieten und mit dem fantasievoll gestalteten Schmuck Freude bereiten.

