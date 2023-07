Absage der Absage – Stadel feiert den 1. August doch noch Nachdem die Bundesfeier in Stadel abgesagt wurde, ist doch noch ein Organisator aufgetaucht. Jetzt wird gefeiert, wenn auch ohne offiziellen Festakt.

Am 11. Juli teilte die Gemeinde Stadel mit, dass die 1.-August-Feier heuer abgesagt sei. Zehn Tage später wird die Absage revidiert. Das heisst: Die Feier findet statt. Denn nachdem der Ausfall der Bundesfeier bereits kommuniziert worden war, liess sich doch noch ein Organisator finden, und zwar das OK Dröschschürfäscht, wie aus einem Flyer hervorgeht. Dieser wurde am 21. Juli auf der Website der Gemeinde Stadel publiziert.

Ein offizieller Festakt findet zwar nicht statt. Aber die Gemeinde offeriert pro Besucherin oder Besucher eine Gratiswurst. Gefeiert wird ab 17.30 Uhr bei der Waldhütte Sali Windlach, beim schlechtem Wetter im Schützenhaus Windlach. Das Programm ist einfach: «Gemütliches Beisammensein mit kleiner Festwirtschaft». Angeboten werden Würste und Getränke.

red

