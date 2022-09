Infoabend zu Tiefenlager – Stadel findet sich mit neuer Nagra-Wirklichkeit ab Der Info-Abend zum Tiefenlager blieb am Dienstag nüchtern. Nachbargemeinden bekundeten ihre Unterstützung. Fragen drehten sich vor allem um Abgeltungen. Florian Schaer

Die grossen Emotionen blieben weitgehend aus. Man sieht in Stadel, aber auch in den Nachbargemeinden der neuen Realität ins Auge. Foto: Florian Schaer

«Weiach wird Stadel nicht alleine lassen», versicherte Weiachs Gemeindepräsident Stefan Arnold am Montag in seiner Stellungnahme. «Uns bleibt als Region nichts anderes übrig, als die Herausforderung anzunehmen.» Die umliegenden Gemeinden haben Behördenvertreter an den Info-Abend im Stadler Neuwis-Huus geschickt, um das regionale Bewusstsein zu unterstreichen: Der Standortvorschlag wird die ganze Umgebung logistischen, verkehrstechnischen und gesellschaftlichen Belastungen aussetzen – und die Nachbarn werden dementsprechend auch an den Verhandlungstischen sitzen wollen.