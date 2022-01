Tiefenlager und Pistenverlängerung – Stadel richtet Diskussionsforum für die Bevölkerung ein Bei kontroversen Themen wie der Pistenverlängerung am Flughafen möchte der Gemeinderat von Stadel enger mit der Bevölkerung kommunizieren. Astrit Abazi

Fluglärm und das Tiefenlager für radioaktive Abfälle beschäftigen die Stadlerinnen und Stadler. Foto: Marco Zangger

Radioaktive Abfälle, laute Flugzeuge, die um 23 Uhr noch über die Dächer starten – Themen, welche den Alltag der Stadlerinnen und Stadler beeinflussen, gibt es viele. Nun hat der Gemeinderat unter dem Namen «Mitwirkung Stadel» ein Diskussionsforum eröffnet. Dies soll den Bürgerinnen und Bürgern von Stadel ermöglichen, direkt am Dorfleben Einfluss zu nehmen.

«Der Gemeinderat erhofft sich durch diese Plattform, dass eventuell auch der Teil der Bevölkerung erreicht werden kann, welcher nicht an den Gemeindeversammlungen teilnimmt», sagt Gemeindeschreiber Manuel Frei auf Anfrage. «Es soll dem Austausch zwischen Bevölkerung und dem Gemeinderat dienen und zum Teil als zusätzliche Informationsplattform genutzt werden.» Damit soll es gerade in Zeiten von Corona weiterhin möglich sein, sich über aktuelle Themen auszutauschen und den Puls der Bevölkerung zu fühlen. «Dies bedingt natürlich, dass die Bevölkerung die Plattform nutzt.» Noch finden sich keine Diskussionsbeiträge von Stadlerinnen und Stadlern. Im Februar wird der Gemeinderat einen Artikel zum neuen Forum veröffentlichen und an der kommenden Vereins- und Behördenkonferenz Ende Januar darauf hinweisen.

Bereits an der Gemeindeversammlung vom Dezember hatte der Gemeinderat angekündigt, den Stadlerinnen und Stadlern eine Plattform einzurichten, auf welcher der direkte Austausch untereinander, aber auch mit den Behörden stattfinden kann. Stimmen aus der Bevölkerung hatten damals die fehlende Kommunikation zu kontrovers diskutierten Themen bemängelt.

Website oder App?

Im öffentlichen Austausch mit der Bevölkerung wählen die Unterländer Gemeinden verschiedene Wege. Die Stadt Bülach beispielsweise hat auf ihrer Website eine Rubrik «Im Dialog» eingerichtet, auf der seit mehreren Jahren Fragen eingereicht werden können. Sofern diese keine Einschüchterungsversuche oder Unterstellungen enthalten, werden diese anschliessend von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung bearbeitet und zusammen mit einer Antwort veröffentlicht.

Einen noch engeren Kontakt mit der Bevölkerung pflegt die Gemeinde Regensberg: Dort hatte der Gemeinderat 2019, also kurz vor der Pandemie, Beekeeper eingeführt. Inzwischen wird die App von einem Viertel der Bevölkerung genutzt. Neben der Möglichkeit, Fragen an den Gemeinderat zu stellen, ist auch eine Chat-Funktion und sogar ein digitaler Flohmarkt verfügbar. Laut Gemeindepräsident Matthias Reetz dient die App allerdings nicht als öffentliches Publikationsorgan: «Ideal ist, wenn die Gemeinde ein Kommunikationskonzept erarbeitet, welches auch die Website und physischen Mitteilungen umfasst.»

Astrit Abazi ist Redaktor im Ressort Zürcher Unterland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.