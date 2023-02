Ausweitung im ZVV-Netz – Stadel soll zum Lokalnetz von Weiach gelten Weiacher Schülerinnen und Schüler, welche die Oberstufe in Stadel besuchen, sollen künftig mit dem Lokalnetz-Tarif pendeln können.



Der Gemeinderat von Weiach hat beschlossen, die Regionale Verkehrskonferenz zu ersuchen, dem ZVV die Ausdehnung des Lokalnetzes Weiach auf die Gemeinde Stadel zu beantragen. Mit dieser Ausdehnung können zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, welche die Oberstufe in Stadel besuchen, jeweils mit dem Lokalnetz-Tarif pendeln.

Wie es in der Mitteilung des Gemeinderats weiter heisst, müssten heute die Schüler ein Zonenabonnement besitzen, welches rund 40 Prozent teurer ist als der Lokaltarif. Der ZVV kann in Ausnahmefällen den Geltungsbereich des Lokalnetzes ausweiten, wenn damit in Nachbargemeinden öffentliche Einrichtungen erreicht werden können. Diese Voraussetzung ist für die Sekundarschule in Stadel gegeben. Eine Ausdehnung des Lokalnetzes sei somit für den Gemeinderat Weiach gerechtfertigt.

red

