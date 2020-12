Gemeindeversammlung Stadel – Stadel spricht sich deutlich für Videoüberwachung aus Mit dem neuen Reglement für Videoüberwachung können auf Stadler Gemeindegebiet Kameras installiert werden. Damit will der Gemeinderat Vandalen überführen. Astrit Abazi

Nachdem alles andere gescheitert ist, will Stadel nun Abfallsünder mit Kameras auf frischer Tat ertappen. Foto: Roland Schmid (Archiv)

Im Kampf gegen Vandalen und Littering hinkten in Stadel die Gemeindearbeiter den Verursachern meist hinterher. Besonders in den Sommermonaten stiessen sie auf Berge von Abfällen sowie beschädigtes Gemeinde- und Schuleigentum, von den Täterinnen und Tätern fehlte jedoch jegliche Spur. Bisher waren die Möglichkeiten der Behörden eingeschränkt. An der Gemeindeversammlung vom Montag liess sie von den 25 Stimmberechtigten (1,5 Prozent) ein neues Videoüberwachungsreglement absegnen. Dieses soll die Abfallsünder nun überführen oder zumindest abschrecken.