Neue Wege gegen offene Stellen – Stadel und Niederglatt buhlen an Messe um Lehrkräfte Noch sind 650 Stellen an den Zürcher Volksschulen offen. Im Valley in Kemptthal suchten auch die Schulen von Niederglatt und Stadel nach Lehrkräften. Christian Brändli

Die beiden Schulleiterinnen Connie Baur (links) und Susanne Bressan haben in Niederglatt noch drei Stellen zu besetzen. Foto: Christian Brändli

Der Andrang ist zeitweise sehr gross im Valley. In einem Gebäude auf dem ehemaligen Maggi- Areal in Kemptthal buhlen Zürcher Schulen an 55 Ständen um die Gunst der begehrten Lehrerinnen und Lehrer. 340 Stellensuchende sehen sich in den vier Stunden um.