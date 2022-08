Nagra-Tiefenlager – Stadel und Weiach warten gespannt auf Nagra-Entscheid Im September wird die Nagra bekannt geben, wo das unterirdische Lager für radioaktive Abfälle gebaut werden soll. Astrit Abazi

Könnten solche Oberflächenanlagen bei uns in der Region gebaut werden? Visualisierung: Nagra

Ein Jahrhundertprojekt nimmt endlich Formen an: Nächsten Monat wird die Nagra nach mehreren Gesteinsbohrungen und jahrzehntelanger Forschung den Standort für ein radioaktives Tiefenlager ankündigen. Drei Standorte stehen zur Auswahl, darunter auch das Gebiet Nördlich Lägern im Zürcher Unterland. In den möglicherweise betroffenen Gemeinden blickt man der Ankündigung gespannt entgegen. Für die Region, in der das Lager zu stehen kommt, beginnt dann nämlich erst die Arbeit.