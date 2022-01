Gute Noten von Pro Familia – Stadt Bülach ist familienfreundliche Arbeitgeberin Wer bei der Stadt Bülach arbeitet, ist grundsätzlich zufrieden mit den Arbeitsbedingungen. Zumindest, wenn es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie geht.

Die Angestellten der Stadt Bülach sind zufrieden mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Foto: Leo Wyden

Aus der Medienmitteilung lässt sich ein gewisser Stolz herauslesen: «Die Stadt Bülach erhält als Arbeitgeberin gleich doppelt gute Noten», teilt die Verwaltung mit. Bereits zum zweiten Mal sei die Stadt von Pro Familia Schweiz als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet worden. Auch die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau sei gegeben, wie eine entsprechende Analyse ergeben habe. «Das sind wichtige Voraussetzungen im Wettbewerb um gute Fachkräfte.»

Pro Familia ist der Dachverband der Familienorganisationen in der Schweiz. Der Verband bietet Arbeitgebenden ein Umfrageinstrument an, um die Familienfreundlichkeit der Organisation von den eigenen Mitarbeitenden beurteilen zu lassen. Genau das hat die Stadt Bülach in Form einer Umfrage im Herbst 2021 gemacht. Beteiligt haben sich rund 35 Prozent der Mitarbeitenden, was 114 Personen entspricht. Die letzte Umfrage zur Familienfreundlichkeit fand im Herbst 2019 statt. Die Umfrage richtet sich an alle Personen – also nicht nur an Eltern. Die Erwartungen und Bedürfnisse der Angestellten werden anonym erfragt. Sie beziehen sich auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und auf das bestehende Angebot der Arbeitgebenden.

Besseres Ergebnis als 2019

Das Ergebnis der Umfrage wird seitens Stadt als «in doppelter Hinsicht erfreulich» angesehen. Beträgt der Durchschnitt landesweit 62 Punkte, kam Bülach nämlich auf 75 von 100 möglichen Punkten. Und dann konnte das Ergebnis im Vergleich zu 2019 auch noch verbessert werden. Damals resultierten für die Stadt Bülach 68 Punkte, nun 7 mehr. Laut Pro Familia gilt ein Skore ab 60 Punkten als familienfreundlich. «Das Resultat macht deutlich, dass die Mitarbeitenden der Stadt Bülach die familienfreundlichen Arbeitsbedingungen schätzen», heisst es in der Medienmitteilung weiter. «Hohe Wertschätzung erfahren insbesondere das flexible Jahresarbeitszeitmodell und die Teilzeitangebote.» Das gute Ergebnis bestätige, dass sich bei der Stadt Bülach Beruf und Familie bereits heute gut miteinander vereinbaren liessen, und offenbare gleichzeitig, wo noch Potenzial bestehe.

red/mrl

Fehler gefunden?Jetzt melden.