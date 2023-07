Modulbauten bleiben bis 2040 – Stadt Bülach kauft bisher gemieteten Schulraum Für knapp 1,4 Millionen Franken kauft die Stadt Bülach die beiden Modulbauten auf den Schularealen Allmend und Hohfuri.

Der Stadtrat hat für den Erwerb der beiden Modulbauten auf den Schularealen Allmend und Hohfuri einen gebundenen Kredit von knapp 1,4 Millionen Franken genehmigt. Damit werde der bisher gemietete Schulraum per 1. August 2024 ins städtische Eigentum übergeführt, heisst es in einer Mitteilung. 2019 hatte der Stadtrat Kredite zur Erstellung der beiden Modulbauten bewilligt. Es wurde eine Mietdauer bis Ende Juli 2024 mit anschliessender Kaufoption vereinbart, da zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abschätzbar gewesen sei, welche Zukunft die Modulbauten nach 2024 haben würden. «Beide Modulbauten sind inzwischen fest in die Schulraumplanung eingeflossen und bleiben mindestens bis 2040 bestehen», heisst es weiter. Eine Verlängerung der Miete führe zu nicht vertretbaren Mehrausgaben. «Durch den Kauf auf den frühestmöglichen Zeitpunkt werden die Kosten ab Kaufdatum massiv gesenkt.» Die Bauten seien in einem einwandfreien Zustand, gut in die jeweiligen Schuleinheiten eingebettet und würden von den Nutzenden geschätzt.

tam

