Traditionelles Neujahrsfest – Stadt Bülach sagt «Bächtele» vorzeitig ab Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Massnahmen hat der Bülacher Stadtrat frühzeitig entschieden, auf den Anlass mit Böllerschüssen und Trychlerklängen zu verzichten.

Mit den Böllerschüssen wird auf dem Lindenhof in Bülach traditionellerweise das alte Jahr verabschiedet und das neue begrüsst. Foto: Christian Merz

Beim «Bächtele z’Büüli» zieht die Bevölkerung jeweils am 2. Januar mit der Trychlergruppe und dem Feuerwehrverein vom Rathausplatz zum Stadtpark Lindenhof und wieder zurück. Eindrücklich ist dabei vor allem das Abfeuern der Böllerschüsse im Stadtpark. Danach spielt auf dem Rathausplatz traditionsgemäss der Posaunenchor, und der amtierende Stadtpräsident – zurzeit Mark Eberli – wendet sich mit einer Neujahrsansprache an die Bevölkerung. Mit Unterhaltung in diversen Restaurants und Kellerlokalen wird das Programm dann jeweils fortgesetzt. Das Volksfest ist beliebt und zieht erfahrungsgemäss 200 bis 300 Gäste an.

Somit ist das Publikum am «Bächtele z’Büüli» grösser als die aktuell erlaubten fünfzig Personen an Veranstaltungen. Obwohl die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus bis Januar 2021 theoretisch gelockert werden könnten, hat sich der Stadtrat entschieden, den Anlass jetzt abzusagen. «Er schafft damit Klarheit für alle Beteiligten und die Bevölkerung», heisst es in einer entsprechenden Medienmitteilung.

Auch Rafz sagt «Bächtele» ab

Die Wagengruppe Rafz hat bereits im September auf ihrer Facebookseite mitgeteilt, dass aufgrund der Coronasituation kein «Bächtele» 2021 in Rafz stattfinden wird. Der «Häpf» finde aber trotz allem am 2. Januar statt. Weitere Infos zur Verteilung würden im Weibel vom Dezember folgen.

red