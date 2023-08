Stadt Bülach – So hat Bülach im Inklusions-Check abgeschnitten Die Stadt Bülach hat sich einem Inklusions-Check unterzogen. Jetzt wissen die Verantwortlichen, wo noch gehandelt werden muss.

Die Stadt Bülach hat sich einem Inklusions-Check unterzogen. Dies passierte im Rahmen der Teilnahme am kantonalen Screening-Angebot zur Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention. Im November 2022 hat sich der Stadtrat Bülach für eine entsprechende Teilnahme ausgesprochen. Inzwischen liegt der Schlussbericht mit entsprechenden Empfehlungen vor, wie die Stadt nun mitteilt. Anhand der Empfehlungen des Schlussberichts wird die Stadt Bülach bis Ende Jahr einen Massnahmenplan ausarbeiten.

Hintergrund des Inklusions-Checks ist die Unterzeichnung der UNO-Behindertenrechtskonvention (UNO-BRK) durch die Schweiz 2014. Dadurch haben Bund, Kantone und Gemeinden den Auftrag, die UNO-BRK umzusetzen. Der Inklusions-Check unterstützt Gemeinden und Städte dabei, eine Übersicht zu schaffen: Wo steht die Gemeinde bei der Umsetzung der UNO-BRK und des Themas Inklusion? Welche Empfehlungen können für die weiteren Umsetzungsschritte gegeben werden?

Der Inklusions-Check in Bülach startete am 4. Februar 2023 mit einem runden Tisch zwischen Betroffenen, die in der Stadt Bülach wohnen, und Mitarbeitenden verschiedener Verwaltungseinheiten. Eingeladen hatte Stadträtin Frauke Böni, Leiterin des Ressorts Soziales und Gesundheit.

In Workshops diskutierten die Teilnehmenden Problemstellungen und Barrieren, mit denen sie im Alltag häufig konfrontiert sind. Angesprochen wurden die Bereiche «Information und Dienstleistungen», «Öffentliche Gebäude/Raum/Verkehr», «Freizeit/Kultur/Sport» und «Arbeit und Beschäftigung». Dabei wurden auch Ideen und Lösungsmöglichkeiten gesammelt, mit welchen die Stadt diesen Barrieren begegnen könnte. Ein systematisches Untersuchen der unterschiedlichen Verwaltungseinheiten zeigte schliesslich den weiteren Handlungsbedarf in der Stadt Bülach.

Massnahmenplan bis Ende des Jahres

Im Schlussbericht des Inklusions-Checks sind zwölf Empfehlungen formuliert. Weiter enthalte der Schlussbericht wertvolle Hinweise aus dem runden Tisch. Die Stadt Bülach wird nun bis Ende Jahr einen Massnahmenplan zur weiteren Umsetzung der UNO-BRK in Bülach ausarbeiten.

Unter den zwölf Empfehlungen finden sich Ziele wie das Errichten einer Fachstelle für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, die Sensibilisierung der Mitarbeitenden, das Überprüfen der barrierefreien Kommunikation etwa auf der Website oder das Begutachten des öffentlichen Raums und der Gebäude durch Menschen mit Behinderungen. Auch sollen Checklisten für inklusive Veranstaltungen erarbeitet werden.

Laut der zuständigen Stadträtin Frauke Böni fange Bülach erfreulicherweise bei vielen Themen nicht bei null an. «Beispiel ist die Arbeitsgruppe Stadt ohne Hindernisse, die bereits seit über zwanzig Jahren in die Entscheidungsprozesse in verschiedenen Themenbereichen erfolgreich mit einbezogen wurde.» Trotzdem gebe der Bericht wertvolle Inputs für die Erarbeitung des Massnahmenplans, lautet Bönis Einschätzung.

