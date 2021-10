Ziel ist Baustart im Jahr 2023 – Stadt Bülach treibt Planung des neuen Bushofs voran Der Bushof Bülach wird aus dem Gestaltungsplan-Perimeter Herti herausgelöst. Dadurch kann das Bauvorhaben sofort angepackt werden. Flavio Zwahlen

Der neue Bushof wird am bisherigen Standort gebaut. Das Bahnwärterhäuschen (links) wurde inzwischen abgerissen. Foto: Balz Murer

Einige Fakten zur Erneuerung des Bushofs am Bahnhof Bülach sind bereits bekannt: Der Standort wird beibehalten. Das an den heutigen Bushof angrenzende Bahnwärterhäuschen wurde im Frühling abgebrochen (siehe Kasten). Damit ist zusätzlicher Raum entstanden, um das Terminal in jene Richtung zu erweitern. Ebenfalls klar ist, dass der Bushof künftig über neun Kanten verfügen wird – sieben Buskanten sowie zwei Reservekanten.

Ziel bleibt, dass 2023 mit dem Bau des neuen Bushofs begonnen wird, wie Peter Senn, Leiter Planung und Bau der Stadt Bülach, auf Anfrage bestätigt. Neu ist jedoch der Entscheid des Stadtrats, den Bushof aus dem Perimeter für den Gestaltungsplan Herti herauszulösen. «So können wir das Projekt Bushof sofort anpacken und müssen nicht die Festsetzung des Gestaltungsplans abwarten», erklärt Senn.