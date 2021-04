Mit Swiss LGBTI-Label ausgezeichnet – Stadt Kloten setzt ein Zeichen für Andersartigkeit Die sexuelle Orientierung darf keine Nachteile bringen und städtische Angestellte dürfen deswegen nicht diskriminiert werden: Kloten setzt sich explizit dafür ein und bekommt deshalb ein neues Label. Christian Wüthrich

Es soll ein offener, toleranter Geist herrschen bei der Arbeit im Stadthaus von Kloten – aber auch darüber hinaus in der ganzen Flughafenstadt, wünschen sich die Verantwortlichen. Foto: Leo Wyden

Die Stadt Kloten ist mit dem Swiss LGBTI-Label ausgezeichnet worden. Diese noch junge Auszeichnung steht für eine offene und tolerante Unternehmenskultur gegenüber sexuellen Minderheiten. Die Abkürzung steht für lesbisch, schwul, bi-, trans- und intersexuell. Das Label wird erst seit kurzem vergeben, um Unternehmen und Organisationen auszuzeichnen, die niemanden aufgrund der sexuellen Orientierung diskriminieren, sondern ganz besonders darauf achten, dass ebendies nicht passiert.

Es gibt noch Luft nach oben

In Kloten ist man sich der Relevanz dieses Themas bewusst, und so will man sich gemäss Markus Dolder, Personalchef der Stadtverwaltung, aus Überzeugung und mit Nachdruck für eine entsprechende Unternehmenskultur einsetzen. Natürlich sei die Flughafenstadt (noch) nicht perfekt, so habe man einstweilen 41 von 100 möglichen Punkten erreicht. Als Mindestanforderung gibt es ein Limit von 33 Punkten, die erforderlich sind, um das Label zu bekommen. Es wurde von der Vergabekommission bestehend aus Nationalrat Angelo Barille (SP), Nationalrätin Doris Fiala (FDP), Vertretern und Vertreterinnen der Trägerorganisationen sowie Thomas Köllen vom Institut für Personal und Organisation der Universität Bern verliehen.