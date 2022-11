Vorstoss aus Parlament Kloten – Stadt soll Strom für Ärmere mitbezahlen 2023 wird sich in Kloten der Strompreis fast verdoppeln. Nun verlangen SP und Grüne Vergünstigungen – ähnlich wie bei den Krankenkassenprämien. Christian Wüthrich

Nicht nur der Strom selbst, sondern die zurzeit teils massiv steigenden Strompreise bergen ein hohes Spannungspotenzial. Symbolfoto: Manuela Matt (Tamedia)

Der Preisschock kommt mit Ankündigung. Fast doppelt so hoch werden die Strompreise in Kloten im kommenden Jahr werden. Grund genug für einen Stromverbilligungsantrag aus dem dortigen Stadtparlament. Schon kurz nachdem Ende August bekannt geworden war, dass die Strompreise in der Flughafenstadt 2023 um 90 Prozent aufschlagen würden, bezog die SP im Stadtparlament von Kloten in einer Fraktionserklärung Stellung dazu und brachte die Idee einer Entlastung für Menschen mit tieferem Einkommen ins Spiel.

Nun legt die sozialdemokratische Fraktion nach und hat mit Max Töpfer als Erstunterzeichner ein Postulat eingereicht, das Abklärungen und konkrete Möglichkeiten zu einem solchen Entlastungspaket fordert. So soll der Stadtrat prüfen, wie Personen, die in Kloten wohnhaft sind, einen eigenen Haushalt führen und individuelle Prämienverbilligungen (IPV) beziehen, möglichst unbürokratisch von den steigenden Strompreisen entlastet werden können.

Zwei Vergünstigungsvarianten vorgeschlagen

Insbesondere soll eruiert werden, wie bei IPV-Beziehenden die Differenz zwischen den Stromrechnungen dieses Jahres und jenen des kommenden Jahres übernommen werden könnten. Für die Auszahlung solcher Unterstützungsbeiträge schlagen Töpfer und sechs Mitunterzeichnende der SP und der Grünen zwei Varianten vor: Entweder die Stadt Kloten übernimmt die effektiven Mehrkosten, die für IPV-Beziehende entstehen. Oder der Stadtrat könnte Pauschalbeträge definieren, die sich an den Haushaltsgrössen und den durchschnittlichen Mehrkosten aller Klotener Verbrauchenden orientieren, wie im Vorstoss steht. Im zweiten Fall sollen den IPV-Beziehenden jene Pauschalbeträge ausbezahlt werden, die ihrer Haushaltssituation am besten gerecht werden, wie es weiter heisst.

Zudem verlangt das Postulat, der Stadtrat solle aufzeigen, wie IPV-Beziehende über das Jahr 2023 hinweg, bei weiterhin hohen oder noch höheren Stromkosten finanziell unterstützt werden können. Der massive Aufschlag beim Stromtarif in der Stadt Kloten macht gemäss Beat Gassmann, Chef der Industriellen Betriebe Kloten (IBK), 45 Franken für einen durchschnittlichen vierköpfigen Haushalt aus. Somit warten nicht nur «bis zu» 500 Franken Mehrkosten pro Jahr auf die Betroffenen, wie es die Postulanten vorrechnen, sondern noch mehr.

«Selbst Mehrkosten von 50 oder 100 Franken im Monat bringen Armutsbetroffene in Bedrängnis.» Aus dem Postulat von Max Töpfer (SP) Kloten

Die Vorstösser machen nun Druck auf die Stadtregierung, dass sie etwas dagegen tut. Dazu geben sie zu bedenken, dass auch die allgemeine Teuerung sowie die stark steigenden Krankenkassenprämien hinzukommen würden. «Diese Preissteigerungen belasten Personen mit tiefen Einkommen und den Mittelstand markant», heisst es im Postulat.

Und weiter erinnern sie daran, dass der Bund für sozialpolitische Massnahmen auf die Kantone und Gemeinden verweist. Bis heute habe der Kanton Zürich aber leider keine Massnahmen ergriffen, um die sozialen Folgen der steigenden Lebensunterhaltskosten abzudämpfen. Einige Gemeinden hätten darum begonnen, eigene Massnahmen auszuarbeiten.

Gemeinden zur Armutsprävention verpflichtet

«Auch die Stadt Kloten steht hier angesichts der überdurchschnittlich stark gestiegenen Stromtarife in der Pflicht», so Töpfer. Er verweist dabei auf das geltende Gesetz bei der Armutsprävention, wofür gemäss Paragraf 1 des kantonalen Sozialhilfegesetzes die politischen Gemeinden zuständig sind. Bereits heute sei jede siebte Person in der Schweiz von Armut betroffen. Selbst Mehrkosten von 50 oder 100 Franken im Monat würden Armutsbetroffene in Bedrängnis bringen, schreibt er in seinem Vorstoss.

Christian Wüthrich ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland.

