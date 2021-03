Klimapolitik Bülach – Stadt strebt beim Energielabel nach Gold Nach einem Vorstoss von Gemeinderätin Damaris Hohler (Grüne) äussert sich der Stadtrat Bülach erneut zur Klimapolitik. Daniela Schenker

Das Rathaus Bülach anlässlich der «Night of Light» im Juni 2020. Bild: Christian Merz

Bülach will unter die Top Ten der Energiestädte im Kanton Zürich. Derzeit liegt die Stadt auf Platz 12. Das Ziel könne voraussichtlich noch dieses Jahr zusammen mit einer Energiestadt-Gold-Zertifizierung erreicht werden. Das schreibt der Stadtrat in einer Antwort auf eine Interpellation von Damaris Hohler (Grüne). In ihrem Vorstoss hatte sich die Gemeinderätin nach dem Stand der Bülacher Energieziele und der 2000-Watt-Ziele erkundigt.

Wie der Stadtrat weiter schreibt, hat er sich Ende September 2020 an einer Klausurtagung dem Thema Energie‐ und Klimamassnahmen in Bülach gewidmet. Bei dieser Gelegenheit hat er die Absicht formuliert, dass er im Stadtgebiet Bülach zur Erreichung der Ziele des Klimaabkommens von Paris beitragen will. Dabei möchte er sich an den kantonalen Zielen orientieren. Gegenwärtig hat der Kanton Zürich das Ziel, bis ins Jahr 2050 den Treibhausgas-Ausstoss pro Einwohner und Einwohnerin auf 2,2 Tonnen CO 2 ‐Äquivalente/Jahr zu senken. Dieser Wert liegt in Bülach gemäss jüngsten Zahlen bei 8,2 Tonnen.