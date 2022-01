Lapsus in der Zürcher Messehalle – Stadt vergisst Heizöl: Gemeinderat muss schlottern Weil das Heizöl ausgegangen war, wurde es im Rathaus-Ersatz in Oerlikon kalt. Der Stadt ists peinlich, Ratsmitglieder nahmen es mit Blick auf netto null mit Humor. Martin Huber

Warm angezogen: AL-Gemeinderätin Natalie Eberle am Mittwochabend am Rednerpult in der Messehalle 9. Foto: Screenshot Gemeinderat Zürich

Ratsmitglieder in Daunenjacken, in Halstücher eingehüllt und mit Wollmützen auf dem Kopf: Das Zürcher Stadtparlament bot in seinem Corona-Exil in der Messehalle 9 in Oerlikon am Mittwochabend ein ungewohntes Bild. Grund: In der weitläufigen Halle war es während der dreistündigen Sitzung nur gerade rund 12 Grad warm.