Stadtrat Bülach – Stadt wünscht sich Ideen von Jugendlichen Damit 13- bis 18-Jährige von der Möglichkeit eines Jugendvorstosses Gebrauch machen, hat die Stadt einen Flyer kreiert und Informationen bereitgestellt.

Mit dem Jugendvorstoss steht Bülacherinnen und Bülachern zwischen 13 und 18 Jahren ein neues politisches Mittel zur Verfügung. Genau genommen verfügen sie bereits seit dem 1. Januar 2021 darüber. Seit dann ist die neue Gemeindeordnung in Kraft, in welcher die Möglichkeit des Jugendvorstosses festgehalten ist. Bloss: So richtig bewusst war dies wohl den wenigsten der Jugendlichen. Das hat denn auch Gemeinderätin Damaris Hohler (Grüne) zu einer Anfrage an den Stadtrat veranlasst. Sie erkundigte sich: «Mit welchen Mitteln gedenkt der Stadtrat, den Jugendvorstoss proaktiv zu bewerben, damit dieses Instrument von Jugendlichen genutzt wird und nicht einfach ein toter Absatz in der Gemeindeordnung bleibt?»

28 Unterschriften müssen es sein

Nun hat der Stadtrat gehandelt: Mit Flyern werden die Jugendliche auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht und aufgefordert, ihre Anliegen einzubringen. Wird ein Anliegen von insgesamt 28 Jugendlichen unterstützt, kann es dem Stadtparlament eingereicht und in einer Parlamentssitzung präsentiert werden. Auf www.buelach.ch/jugendvorstoss stehen alle nötigen Informationen, ein Merkblatt, die Unterschriftenliste sowie das Formular zum Einreichen des Jugendvorstosses zur Verfügung.

