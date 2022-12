2,5 Millionen für Neuauflage der Schau – Zürich beteiligt sich an der Phänomena im Dietiker Exil – mit Geld Zwar findet die grosse Ausstellung 2024 in Dietikon und nicht in Zürich statt. Doch das Zürcher Stadtparlament ist klar für eine Finanzspritze. Martin Huber

So sollen die Haupt- und Nebenbauten der Phänomena auf dem Dietiker Niderfeld aussehen. Visualisierung: Yves Weinand Architectes

Eigentlich war die Neuauflage der Phänomena in der Stadt Zürich geplant. Dort, wo 1984 schon die erste Wissenschaftsschau unter diesem Namen stattfand und zu einem spektakulären Grosserfolg wurde: 1,3 Millionen Besucherinnen und Besucher lockte die Ausstellung am Zürichhorn damals an.