Aktivisten dürfen sich versammeln – Stadt Zürich bewilligt Klima-Camp auf der Hardturm-Brache Die Klimaaktivistinnen dürfen auf dem Areal der Stadt ihre Aktionswoche «Rise Up For Change» durchführen. Zürich hat ihnen die dafür nötige Bewilligung erteilt.

Foto: Urs Jaudas

Das Klima-Camp auf der Hardturm-Brache kann stattfinden. Die Stadt Zürich, die Eigentümerin des Areals, hat den Anlass vom 30. Juli bis am 6. August bewilligt. Durchgeführt wird das Camp von verschiedenen Klimabewegungen unter dem Titel «Rise Up For Change».

Wie eine Sprecherin der Stadt Zürich am Mittwoch gegenüber dem SRF Regionaljournal sagte, duldet die Stadt das Klima-Camp. Die Bewilligung sei erteilt worden.

«Rise Up For Change» ist ein Projekt verschiedener Klimabewegungen wie dem Klimastreik Schweiz oder Extinction Rebellion. Diese nehmen in diesem Jahr vor allem den Finanzplatz ins Visier.

Sie fordern, dass Investitionen in fossile Energien gestoppt und die Finanzflüsse in diesen Sektor offengelegt werden. Am Montag hatten sie der Credit Suisse einen offenen Brief mit diesen Forderungen überreicht. Die Bank wollte die Aktion nicht kommentieren.

Am Montag haben sich die Klimaaktivisten auf dem Paradeplatz zu einer Aktion getroffen. Foto: Martin Huber

