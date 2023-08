Mühlesteg wird saniert – Stadt Zürich gibt Liebes­schlösser kommende Woche heraus Tausende Schlösser haben Pärchen am Mühlesteg angebracht – zum Zeichen ihrer Verbundenheit. Jetzt werden sie entsorgt. Während zwei Stunden erhalten Liebende die Chance, ihr Schloss zurückzubekommen.

Hunderte von Schlösschen sind am Mühlesteg über der Limmat angebracht worden. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Vor der anstehenden Reparatur des Zürcher Mühlestegs können Pärchen ihre daran angebrachten Liebesschlösser zurückfordern und abholen. Das städtische Tiefbauamt entfernt am Mittwoch, 16. August, einzelne Schlösser von der «Liebesbrücke».

Die Schlösser werden von zwei Tiefbauamts-Mitarbeitenden von 13 bis 15 Uhr auf Wunsch fachgerecht demontiert und abgegeben, wie die Stadt Zürich am Mittwoch mitteilte.

Auch an die neue Brücke können Schlösschen dran

Die «Liebesbrücke» hat wegen der Witterung und der intensiven Nutzung Schaden genommen und muss saniert werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Sie wird am Donnerstag, 17. August, für erste Vorarbeiten gesperrt. In der Nacht auf den 24. August wird die Brücke demontiert und mit einem Kran in drei Teilen aus der Limmat gehoben.

Die Gitter, an denen die Liebesschlösser befestigt sind, sind rostig und verbogen. Sie werden deshalb ausgetauscht. Sie werden – wie auch alle nicht abgeholten Schlösser – als Altmetall recycelt. Voraussichtlich im November wird die erneuerte Brücke wieder montiert. Auch am sanierten Steg könnten dann wieder Schlösschen angebracht werden, hält die Stadt fest.

SDA/lop

Fehler gefunden?Jetzt melden.