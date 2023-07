Umstrittener Gross-Event – Stadt Zürich lehnt die meisten Einsprachen gegen Rad-WM 2024 ab 68 Einsprachen gegen geplante Strassensperrungen während der Rad- und Para-Cycling-WM 2024 sind bei der Stadt Zürich eingegangen. Einzelnen hat sie stattgegeben.

Wie hier am Bürkliplatz bei der Tour de Suisse 2013 soll die Rad-WM 2024 durch die Stadt Zürich führen. Foto: Reto Oeschger

Der Zürcher Stadtrat hat die meisten der 68 Einsprachen gegen geplante Strassensperrungen für die Rad- und Para-Cycling-WM 2024 abgelehnt. Die Verkehrsanordnungen sind laut Stadtrat notwendig und verhältnismässig.

Die Anfang des Jahres präsentierten Strassensperrungen und weitere Verkehrseinschränkungen sorgten bei den Betroffenen teils für Unmut. Einzelne Einsprachen wurden nun teilweise gutgeheissen und Massnahmen zur besseren Erreichbarkeit vorgesehen, wie es in der Mitteilung des Stadtrats vom Freitag heisst.

Das Gros der Einsprachen wurde hingegen abgelehnt. Die zeitlich begrenzten Verkehrsanordnungen an den neun Renntagen Ende September 2024 dienen gemäss Stadtrat der geordneten und sicheren Durchführung der Rennen. Der Verkehr werde nur so lange und so weit nötig eingeschränkt.

SDA/lop

