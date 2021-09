Neue Studie zum Alkoholkonsum – Stadt Zürich spürt den Trinkenden nach Um mehr über den Alkoholkonsum im öffentlichen Raum zu erfahren, startet die Stadt eine Studie. Kostenpunkt: 60’000 Franken. Martin Huber

Feiern auf der Gasse: Alkoholkonsum im öffentlichen Raum geht laut dem Zürcher Stadtrat häufig einher mit Lärm und Littering. Foto: TA

Blackbox Alkohol: Im Vergleich zu Cannabis- oder Kokainkonsumierenden gelten Alkoholtrinkerinnen und -trinker im öffentlichen Raum in Zürich als grösstenteils Unbekannte. «In der Stadt Zürich gibt es aktuell keine generelle Übersicht dazu, wo, wann, von wem und in welcher Art und Weise Alkohol im öffentlichen Raum getrunken wird», schreibt der Stadtrat in seiner kürzlich veröffentlichten Antwort auf eine Anfrage der FDP-Gemeinderäte Marcel Müller und Severin Pflüger zur städtischen Drogenpolitik.

Daten analysieren, Massnahmen ergreifen

Das soll sich ändern: mit einer Alkoholstudie, welche die Stadt im kommenden Jahr durchführen will. Die Studie soll Daten liefern zum Trinkverhalten auf Zürcher Strassen und Plätzen. Aufgrund der Analyse dieser Daten will die Stadt dann allenfalls Massnahmen ergreifen, wie es in der Antwort heisst.