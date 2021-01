Zu wenig Inserate – «Stadtblatt Bülach» wird nicht mehr gedruckt In einer Woche hätte das «Stadtblatt Bülach» neu lanciert werden sollen. Aus der gedruckten Ausgabe wird vorläufig nichts. Stattdessen setzt Verleger Andreas Nievergelt nun auf eine App. Daniela Schenker

Das gedruckte «Stadtblatt Bülach» wird einstweilen nicht mehr erscheinen. Foto: Francisco Carrascosa

Eigentlich wollte Verleger Andreas Nievergelt am kommenden Freitag die erste Printausgabe 2021 des «Stadtblatt Bülach» in die Haushalte der Stadt verteilen lassen. Stattdessen erhalten die Bülacherinnen und Bülacher heute Donnerstag oder morgen Freitag einen Flyer in die Briefkästen. Dieser informiert darüber, dass das gedruckte Stadtblatt auf absehbare Zeit nicht erscheinen kann. Grund seien die fehlenden finanziellen Mittel, schreibt Nievergelt: «Der Werbemarkt ist, bedingt durch die Corona-Pandemie, um rund 40 Prozent eingebrochen.»

Lediglich zur Hälfte gedeckt

Als Folge davon wären die Unkosten für die vierzehntäglich erscheinende Zeitung nicht einmal zur Hälfte gedeckt gewesen. In dieser sehr schwierigen Situation könne er den Neustart nicht guten Gewissens wagen. Auf Nachfrage erklärt Nievergelt, er habe zwar viel Bereitschaft seitens der potenziellen Inserenten gespürt: «Aber viele können im Moment schlicht kein Geld in Werbung investieren.» Nun gelte es abzuwarten, wie sich die Wirtschaft entwickle. Wenn sich die Situation verbessere, werde man sich Gedanken über einen möglichen Neustart einer Printausgabe machen.

Für diese Printausgabe hatte das Bülacher Stimmvolk Ende September 2020 an der Urne eine finanzielle Unterstützung von insgesamt rund 140’000 Franken beschlossen. Im Jahr 2020 sollten 12’000 Franken fliessen, im 2021 wären es 45’000 Franken gewesen. 2022 hätte Nievergelt mit 40’000 Franken rechnen können und 2023 nochmals mit 35’000 Franken.

Noch kein Geld geflossen

«Bis heute ist kein Geld von der Stadt geflossen, auch nicht im zurückliegenden Jahr», betont Nievergelt. Denn das Stimmvolk habe Gelder für die Printversion gesprochen – und die erscheine ja nun nicht. Stattdessen lanciert Nievergelt die Stadtblatt-Bülach-App. Diese finanziert sich über die aufgeführten Adressen von Gewerbe, Vereinen und Organisationen. Nievergelt will in der App regelmässig Artikel und Bilder hochladen, die sonst in der gedruckten Zeitung erschienen wären. Neben eingesandten Beiträgen plant der Verleger auch, regelmässig eigene Texte zu veröffentlichen. Mitarbeitende hat Nievergelt keine.

Stadtblatt-Verleger Andreas Nievergelt muss den Neustart aus finanziellen Überlegungen absagen. Foto: PD

Das Stadtblatt erschien erstmals 2018 und wurde anfänglich in alle Bülacher Briefkästen verteilt. Doch bald reichten die finanziellen Mittel nicht mehr für die wöchentliche Herausgabe. Die Zeitung erschien noch alle vierzehn Tage. Das Bülacher Parlament sicherte dem Stadtblatt im Dezember 2019 finanzielle Unterstützung zu. Gegen diesen Entscheid wurde das Referendum ergriffen. Daraufhin stellte der Verleger im Januar 2019 die Herausgabe ganz ein. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er nach eigenen Angaben über 100’000 Franken ins «Stadtblatt Bülach» investiert. Der durchschnittliche Aufwand pro Ausgabe von 7500 Franken überstieg den durchschnittlichen Ertrag von 5125 Franken deutlich.

Nachdem das Bülacher Stimmvolk der finanziellen Unterstützung mit 3537 Ja-Stimmen zu 2214 Nein-Stimmen grünes Licht erteilt hatte, plante der Herausgeber die nun gescheiterte Neulancierung. «Klar bin ich enttäuscht, dass daraus nun nichts wird», sagt Nievergelt. In dieser schwierigen Situation stehe er aber nicht alleine da. «Viele Branchen leiden, die Medien ganz besonders.» Der Inhaber und Geschäftsführer einer Text- und Eventagentur rechnet nicht damit, dass er sich für seine Arbeit mit der App einen marktkonformen Lohn zahlen kann. «Vielleicht ein paar Hundert Franken, aber mehr wirds nicht geben.»

Geld bleibt gesichert

Die Stadt sei über den Verzicht auf die Herausgabe des Stadtblatts informiert gewesen, sagt der Bülacher Stadtschreiber Christian Mühlethaler: «Der Herausgeber und die Stadt sind ständig im Austausch». Natürlich bedauere man diesen Schritt sehr, auch wenn er aus unternehmerischer Perspektive verständlich sei. «Ohne genügendes Inseratevolumen lässt sich das Stadtblatt nicht finanzieren.» Solange kein Printprodukt erscheine, würden keine finanziellen Beiträge der Stadt fliessen, bestätigt Mühlethaler. Falls sich der Herausgeber in einem besseren Marktumfeld doch noch für die Produktion eines Stadtblatts entschliesse, seien die finanziellen Beiträge durch den Volksbeschluss gesichert. Im Moment prüfe die Stadt auch keine Alternativen in Sachen Printprodukt.