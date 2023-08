Stadtparlament Bülach – 200’000 Franken fürs Digital Health Center Das Digital Health Center hat von der Stadt Bülach Geld erhalten. Jetzt soll das Stadtparlament Investitionsbeitrag und Kreditabrechnung genehmigen.

Der Stadtrat beantragt dem Stadtparlament, die Kreditabrechnung über den Investitionsbeitrag von 200’000 Franken an das Digital Health Center (DHC) zu genehmigen. Das Stadtparlament hat den Kredit in gleicher Höhe am 4. Oktober 2021 genehmigt. Das DHC ist ein Zentrum für digitale Innovation im Gesundheitswesen und befindet sich in Bülach-Nord.

Laut Antrag und Weisung wurden die 200’000 Franken für Mobiliar, Einrichtungen sowie ICT-Infrastruktur verwendet. Am 24. Dezember 2021 ist das Geld überwiesen worden. Das DHC hat im April 2022 den Betrieb aufgenommen, vorübergehend in einem Provisorium an der Schützenmattstrasse. Die Stadt Bülach zählt zu den Platin- und Vorstandsmitgliedern des als Verein organisierten DHC. Stadtpräsident Mark Eberli ist Vereinspräsident.

