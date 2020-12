Budget 2021 der Stadt Kloten – Stadtparlament nickt 20-Millionen-Defizit ab Klotens Budget für 2021 ist bewilligt. Trotz einem riesigen Fehlbetrag von über 20 Millionen Franken, hat das Stadtparlament am Dienstagabend einstimmig Ja gesagt. Christian Wüthrich

Das Stadtparlament Kloten hat an der diesjährigen Budgetversammlung für einmal keinen Besuch vom Samichlaus erhalten, aber dennoch hatte dieser allen im Saal eine Stärkung zukommen lassen. Foto: Chr. Wüthrich

So glatt wie in diesem Jahr ist die Stadt Kloten noch kaum je zu einem Budget gekommen – zumindest nicht im Rahmen der grossen Debatte im Stadtparlament: Ohne Nebengeräusche und politisches Hickhack haben die städtischen Volksvertreter am Dienstagabend das Jahresbudget mit einem Gesamtaufwand von rund 172,3 Millionen Franken einstimmig abgesegnet. Ebenso wurde der Steuerfuss von niemandem infrage gestellt. Er bleibt wie bisher bei 103 Prozent.

Das ist erstaunlich, denn die finanzpolitischen Vorzeichen in Kloten stehen auf Sturm. In der Laufenden Rechnung für das kommenden Jahr klafft nämlich ein riesiges Loch von über 20,1 Millionen Franken. Dennoch herrscht die Ruhe vor dem Sturm in der Flughafenstadt.

An Investitionen festhalten

Dieses Jahr ist eben kein normales Jahr. So hat Corona die beiden besten Steuerzahler der Stadt Kloten – die Swiss und die Flughafen AG – mit einer derartigen Wucht getroffen, dass sich sich Diskussionen über mögliche Sparmassnahmen für die Politiker jeglicher Couleur erübrigten – jedenfalls vorläufig. Bei einem so hohen Defizit, wollte keine Partei damit beginnen, sich über Beträge zu streiten, die sowieso kaum geholfen hätten das drohende Loch aufzufüllen.

So nickte das 32-köpfige Stadtparlament so ruhig und pragmatisch wie selten, die Ausgaben- und Investitionsplanung ab. Diese soll nämlich nicht kurzfristig unter dem Einnahmeneinbruch leiden. So will Kloten auch in den kommenden Jahren an den schon vor Corona geplanten und beschlossenen Investitionen – wie etwa der Überdachung des Ausseneisfeldes – festhalten.

Die Budgetschlacht folgt nächstes Jahr

Für die Budgetdebatte in einem Jahr kündigt sich allerdings eine ausgiebigere Behandlung der Finanzen an. Bis dann soll nämlich eine sogenannte Leistungsüberprüfung vorliegen. Diese ist von der Stadtregierung bereits angestossen worden. Sie soll die Grundlage sein für künftige Sparmassnahmen und Kürzungen.

Bereits haben etliche Parteien angekündigt, dass man genau hinschauen werde, was «nice-to-have», also nicht zwingend notwendig sei für die Stadt. Darüber dürfte dann im Dezember 2021 ausführlich gestritten werden. Zumal im Folgejahr auch noch Neuwahlen anstehen. Allein diese Konstellation führte in Kloten schon mehr als einmal zu überaus kontroversen Budgetdebatten.