Stadtrat Bülach will mehr Geld – Stadtpräsident Mark Eberli soll 115’000 Franken pro Jahr erhalten In Bülach macht der Stadtrat einen Vorschlag. Inhalt: mehr Geld für sich selbst und das Parlament. Nun kommt die Entschädigungsverordnung ins Parlament. Martin Liebrich , Daniela Schenker

Die Mitglieder des Bülacher Stadtrats möchten grosszügigere Entschädigung, auch für das Parlament. Foto: zvg

Ab 2022 sollen Stadtrat und Parlament in Bülach mehr Geld erhalten. Das findet der Stadtrat in einem Antrag ans Stadtparlament. Die geltende Entschädigungsverordnung ist seit 2018 in Kraft, die neue soll im Hinblick auf die Legislatur 2022 bis 2026 geändert werden. Die Geschichte hinter der Entschädigungsverordnung in Kürze: 2017 hatte das Parlament in Bülach beschlossen, dass der Stadtrat mehr Geld kriegen soll. Der Stadtrat hatte dies beantragt – angenommen wurde schliesslich der Gegenvorschlag der FDP. Dieser sah vor, dass das Stadtpräsidium jährlich mit 110’000 Franken entschädigt wird, das Schulpräsidium sowie die übrigen Stadtratsmitglieder je 20’000 Franken fix. Und dann gibt es noch einen Topf mit 221’500 Franken, aus dem der Stadtrat in eigener Kompetenz weitere Entschädigungen verteilen kann. 2018 erhielt Stadtpräsident Mark Eberli daraus nichts – er blieb also mit 110’000 Franken entschädigt. Die Mitglieder Hanspeter Lienhart, Virginia Locher und Rudolf Menzi kamen dank den Entschädigungen aus dem Topf auf je gut 60’000 Franken. An Walter Baur und Daniel Ammann und Andrea Spycher wurden total je gut 53’000 Franken ausbezahlt. Insgesamt belaufen sich damit die aktuellen Kosten für die Entschädigung des Stadtrats auf 451’000 Franken pro Jahr.