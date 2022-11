Fussball-WM in Katar – Zürich verhindert Public Viewing aus politischen Gründen Drei Tage vor Beginn der WM verweigert die Zürcher Stadträtin Karin Rykart einem Veranstalter die Bewilligung – auf Druck von links. Das löst Enttäuschung und Kritik aus. Martin Huber

Bei der EM 2021 gab es in Zürich diverse Public Viewings, hier jenes im Piccolo Giardino. Bei der bevorstehenden WM sieht es anders aus. Foto: Sabina Bobst

Emmanuel Charles ist frustriert. Der 29-jährige Unternehmer aus Wettingen wollte zusammen mit seinem Geschäftspartner Hasan Sünbül während der Fussball-WM in Katar in Zürich ein Public Viewing durchführen. Vorgesehen war ein beheiztes Zelt für 800 Personen auf dem Gustav-Gull-Platz an der Europaallee, samt Grossleinwand und Street-Food – das einzige grosse Public Viewing auf öffentlichem Grund in Zürich.