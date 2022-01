Bülach muss Ackerland kompensieren – Stadtrat braucht 5 Millionen Franken für den Sportpark Bis ein konkretes Projekt für den regionalen Sportpark Erachfeld vorliegt, wird es noch einige Jahre dauern. Erste Kosten fallen aber bereits jetzt an. Flavio Zwahlen

Hier soll der regionale Sportpark Bülach gebaut werden. Bis es so weit ist, gibt es für die Stadt noch einige Hürden zu überwinden. Foto: Balz Murer

Die Stadt Bülach platzt aus allen Nähten – zumindest sportlich gesehen. Aufgrund des starken Bevölkerungswachstums geht vielen Vereinen der Platz aus. So müssen zum Beispiel die Fussballerinnen und Fussballer schon seit längerer Zeit auf provisorische Trainingsplätze in Schulhäusern ausweichen.

Um diese Probleme zu beheben, plant die Stadt, im Gebiet Erachfeld einen regionalen Sportpark zu bauen. Dem Projekt stellen sich jedoch gleich mehrere Hürden in den Weg. So steht das Land im Erachfeld wegen der laufenden Pachtverträge erst im Jahr 2026 für eine Bebauung zur Verfügung. Darüber hinaus muss das Gebiet zuerst in eine Erholungszone umgezont werden. Und als wäre das nicht genug, ist fast das ganze Areal im kantonalen Richtplan als Fruchtfolgefläche ausgewiesen und muss deshalb kompensiert werden. Fruchtfolgeflächen sind landwirtschaftliche Flächen wie Ackerland, Kunstwiesen und ackerfähige Naturwiesen.