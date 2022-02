Trottoir darf gebaut werden – Stadtrat Bülach gewinnt vor Bundesgericht gegen Hausbesitzer Drei Hausbesitzer haben gegen den Quartierplan Lindenhofstrasse rekurriert und sind bis vor Bundesgericht gezogen. Dort war ihr Rekurs aber auch chancenlos. Martin Liebrich Raisa Durandi (Foto)

Um das Grundstück mit dem Haus am Hertiweg 1 darauf geht es. Das Trottoir soll erweitert werden, und dafür wird Land benötigt. Foto: Raisa Durandi

Der Streitgrund: Land. Die Ursache: der Quartierplan Lindenhofstrasse. Der Ort des Geschehens: das Trottoir vor dem Haus am Hertiweg 1 in Bülach. Dieses Haus gehört zum Inventar der Heimatschutzobjekte von kommunaler Bedeutung. Und laut Quartierplan sollte der Weg, an dem es steht, verbreitert werden. Dabei sind die Erweiterung eines bestehenden Trottoirs und der Bau eines neuen Trottoirs geplant. Dieses braucht 84 Quadratmeter des Landes, welches den drei Besitzern des Hauses am Hertiweg 1 gehört. Ein Teil sollte durch einen Landabtausch kompensiert werden, doch 59 Quadratmeter würden dabei übrig bleiben. Für diese bot die Stadt 48’970 Franken, was einem Quadratmeterpreis von 830 Franken entspricht. Die Baudirektion des Kantons Zürich hatte dies und den gesamten Quartierplan im April 2018 genehmigt.