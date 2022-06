Legislaturziele auf dem Prüfstand – Stadtrat Bülach ist mit der eigenen Leistung zufrieden Am Ende der vierjährigen Amtszeit beurteilt die Bülacher Exekutive ihre Performance. Das Fazit der sieben Mitglieder: Vieles wurde erreicht. Daniela Schenker

Sie bildeten während der vergangenen vier Jahre die Bülacher Exekutive (von links): Ruedi Menzi (parteilos), Virginia Locher (FDP/parteilos), Andrea Spycher (SVP), Walter Baur (SVP/parteilos), Hanspeter Lienhart (SP), Daniel Ammann (FDP) und Stadtpräsident Mark Eberli (EVP). Foto: Sibylle Meier (Archiv)

Der neu gewählte Bülacher Stadtrat steht in den Startlöchern. Amtsantritt ist am 1. Juli. Am Mittwochabend war für die bisherigen Mitglieder der Exekutive die Zeit gekommen, in einem Rückblick Rechenschaft über das Erreichte abzulegen. Sie hatten sich für 2018 bis 2022 insgesamt 16 Legislaturziele gesetzt. Die Bilanz: Sechs Ziele erachtet der Stadtrat als zu 100 Prozent erfüllt, nämlich die Entwicklung und Instandhaltung des Sportzentrums Hirslen, die Erarbeitung des Grün- und Freiraumkonzepts, die Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung Bülachs, das Planen und Zurverfügungstellen von ausreichendem Schulraum, das Festlegen einer Strategie zum nachhaltigen Umgang mit der Verschuldung sowie den Ausbau des digitalen Leistungsangebots.