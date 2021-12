Auch Neuzuzügeranlass fällt aus – Stadtrat Bülach sagt «Bächtele» erneut ab Zum zweiten Mal findet der traditionelle und beliebte Neujahrsanlass nicht statt. Auch die Begrüssung der Neuzuzüger fällt erneut der Pandemie zum Opfer. Daniela Schenker

Zum Bülacher «Bächtele» gehören auch Trychlerklänge.

Bild: Archiv (Daniel Zannantonio)

«Bächtele z Büüli» – das ist der Start ins neue Jahr mit Böllerschüssen, Trychlerklängen und der Neujahrsansprache des Stadtpräsidenten. Mit Unterhaltung in diversen Restaurants und Kellerlokalen wird das Programm jeweils fortgesetzt. Das fröhliche Treiben an diesem Tag ist über die Stadt hinaus beliebt und zieht erfahrungsgemäss 200 bis 300 Gäste an. Somit wäre das «Bächtele» gemäss Stadtrat als Anlass mit Zertifikatspflicht einzustufen. Da sich das «Bächtele» vom Stadtpark Lindenhof über die

ganze Altstadt hinweg erstreckt und grosse Personengruppen in Bewegung sind, liesse sich die geforderte

Zertifikatspflicht nur mit sehr hohem Aufwand umsetzen, schreibt er in einer Medienmitteilung. Der Stadtrat bedauert, dass mit der Absage das gemeinsame Begrüssen des neuen Jahres erneut wegfällt. Jedoch stünden die Gesundheit und die Sicherheit der Bevölkerung für ihn im Vordergrund.

Stadtpräsident Mark Eberli bei seiner Neujahrsansprache im Jahr 2020. Dieses Jahr musste er seine Grussworte per Videobotschaft übermitteln. Foto: Christian Merz

Kein Willkommen für die Neuen

Ebenfalls aus der Agenda 2022 gestrichen wird die offizielle Begrüssung der neu nach Bülach gezogenen Personen. Seit der Corona-Pandemie konnte der Anlass nicht mehr stattfinden. Daher war geplant, die Neuzuzüger(innen) der Jahre 2020 und 2021 Mitte Januar 2022 an einem Neuzuzügeranlass willkommen zu heissen. Leider könne auch dieser Anlass aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht stattfinden, schreibt der Stadtrat. Neuzugezogene Personen, die sich für den Anlass angemeldet hätten, würden persönlich über die Absage des Anlasses informiert.

Daniela Schenker ist Redaktorin im Ressort Unterland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.