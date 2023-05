An der Kernstrasse – Stadtrat Bülach unterstützt Petition für Tempo 30 Im November wurde sie eingereicht, jetzt unterstützt der Stadtrat die Petition für Tempo 30 in einem Quartier in Bülach.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers Kernstrasse in Bülach fordern Tempo 30. Sie haben deshalb am 28. November 2022 eine Petition «Einführung Tempo 30 im Quartier Kernstrasse in Bülach» mit 247 Unterschriften eingereicht. Der Stadtrat teilt nun mit, er habe diese Petition geprüft und unterstütze die Einführung von Tempo 30 im Quartier Kernstrasse. Nach Fertigstellung der notwendigen Grundlagen wird die Einführung der Tempo-30-Zone bei der Verkehrstechnischen Abteilung der Kantonspolizei Zürich beantragt.



red

