Anlage für Luftpistolen – Stadtrat Bülach will eine Million in Schiesssport investieren Die Anlage Hirslen sei für den Luftpistolensport nicht mehr zumutbar, findet der Stadtrat. Er will am Standort Langenrain einen Ergänzungsbau erstellen lassen. Daniela Schenker

Eine Luftpistolenschützin beim Wettkampf. Symbolfoto: Marcel Nickels



Ideale Trainingsbedingungen sehen anders aus. Derzeit üben die Bülacher Luftpistolenschützinnen und -schützen im Untergrund der Sportanlage Hirslen, ohne adäquate sanitäre Einrichtungen und ohne Umkleidekabinen. Teilnehmende an Trainings und Wettkämpfen müssen sich entweder in der Tiefgarage oder im Schiessstand, vor den Augen anderer Personen, umziehen. In der Anlage bildet sich nach mehreren Wassereinbrüchen mittlerweile Schimmel.