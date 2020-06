Ablehnung der «Boden-Initiative» – Stadtrat Bülach will weiterhin Land verkaufen dürfen Der Stadtrat ist gegen die Initiative «Boden für kommende Generationen». Entscheiden wird jedoch das Volk. Daniela Schenker

Das Land beim Fussballplatz Gringglen ist im Besitz der Stadt. Es gibt immer wieder Stimmen, die einen Verkauf fordern, um mit dem Erlös einen Sportpark zu realisieren. Foto: Balz Murer

Die Stadt soll ihre eigenen Grundstücke nicht mehr verkaufen dürfen, fordern SP, EVP und Grüne Bülach. Im November 2019 haben die drei Parteien die Volksinitiative «Boden für die kommenden Generationen» eingereicht. Die Grundstücke der Stadt würden den Bülacherinnen und Bülachern gehören, so die Begründung. Und das soll nach den Vorstellungen der Unterzeichnenden so bleiben. Denn auch Land, das heute nicht unmittelbar für städtische Aufgaben verwendet werde, könne morgen unentbehrlich sein – zum Beispiel für Schulen, Freizeitanlagen, Infrastrukturprojekte oder Bedürfnisse, von denen man bisher noch nichts wisse, sagen sie.

Nur in Ausnahmefällen

Die Initianten fordern, Grundstücke im Besitz der Stadt dürften deshalb nur noch in festgelegten Ausnahmefällen verkauft werden. Städtisches Land, das Bülach nicht selber nutze , könne im Baurecht abgegeben werden. Wird verkauft, muss maximal fünf Jahre vorher ein Ersatzkauf gemacht werden. Beschlüsse für Verkäufe sollen zudem mit wenigen Ausnahmen statt des einfachen Mehrs eine Zweidrittel-Mehrheit des Gemeinderates erfordern. Innert weniger als drei Monaten wurden 400 Unterschriften für die Initiative gesammelt und dem Stadtrat übergeben.

«Gültig, aber nicht sinnvoll»

Seine strategische Handlungsfähigkeit werde bei einer Annahme eingeschränkt, kritisiert der Stadtrat. Auch die Kompetenzen zwischen Gemeinderat und Stadtrat würden sich massgeblich zugunsten des Gemeinderats verschieben. Beides möchte der Stadtrat nicht. «Die Initiative entzieht dem Stadtrat die Kompetenz zur Veräusserung eines Grundstücks innerhalb seiner Finanzkompetenzen vollständig», heisst es in der Begründung der Weisung an den Gemeinderat. Die von den Initianten geforderten Ersatzkäufe seien nicht praktikabel, so der Stadtrat weiter. Es müssten Landkäufe für einen zukünftigen, meist noch unbekannten Verkauf getätigt werden.

So viel besitzt die Stadt Infos einblenden Der Stadt gehören 74 Immobilien im Finanz- und Verwaltungsvermögen. Diese haben einen Wiederbeschaffungswert von 219 Millionen Franken. Seit 2005 hat die Stadt sechs Grundstücke verkauft und sechs gekauft, die in Bezug auf die Initiative relevant wären. Es wurden 2000 Quadratmeter Landwirtschaftsland verkauft und knapp 55’000 Quadratmeter gekauft. Innerhalb der Bauzone erfolgten Zukäufe von 15’000 Quadratmetern und Verkäufe von 11’000 Quadratmetern. Den Einnahmen aus den Verkäufen von rund 8,7 Millionen Franken stehen rund 11,7 Millionen Ausgaben gegenüber. (dsh)

Der Spielraum beim Verkauf eines städtischen Grundstücks sollte gegeben sein, falls ein Verkauf strategisch Sinn mache, findet der Stadtrat – auch wenn zeitlich, qualitativ oder quantitativ kein geeignetes Tausch- oder Kaufobjekt vorliegt. Als Beispiel nennt er den Verkauf des städtischen Lands im Gebiet Gringglen zwecks Finanzierung eines Sportparks. Der Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat nicht nur die Ablehnung der Initiative, sondern auch den Verzicht auf einen Gegenvorschlag.

In jedem Fall vors Volk

Dem Gemeinderat bleibt nun bis im August Zeit, sich zu entscheiden: Befürwortung der Initiative mit oder ohne Gegenvorschlag oder Ablehnung, auch dies mit oder ohne Gegenvorschlag. Zu einer Urnenabstimmung kommt es aber in jedem Fall, auch wenn der Gemeinderat zustimmt. Denn die Initiative verlangt eine Anpassungen der Gemeindeordnung .

Bülach ist nicht die erste Gemeinde, die sich mit einer Initiative zu diesem Thema beschäftigt, So wurde beispielsweise im Februar dieses Jahres in Adliswil die Initiative «Initiative Boden behalten – Adliswil nachhaltig gestalten» knapp angenommen. In Uster führte vor einem Jahr der Gegenvorschlag des Stadtrats dazu, dass die Grünen ihre Initiative zurückzogen. Die Basler Stimmberechtigen nahmen im Februar 2016 den Volksvorstoss «Boden behalten – Basel gestalten» mit 67 Prozent Ja-Stimmen an. Im Kanton Schaffhausen wurde das Anliegen im September 2019 knapp abgelehnt.