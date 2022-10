Anfrage aus Parlament – Stadtrat erklärt die hohen Strompreise in Kloten Im Vergleich zu Nachbargemeinden steigt der Strompreis in Kloten stärker an. Der Stadtrat stellt sich nun schützend vor die Industriellen Betriebe Kloten. Daniela Schenker

Die Stromkosten steigen in Kloten im kommenden Jahr um 90 Prozent. Foto: Raisa Durandi

Die Energiekrise trifft Klotens Bevölkerung besonders hart. Dort werden die Stromkosten im kommenden Jahr um 90 Prozent ansteigen. Das ist auch deshalb bitter, weil der Preisaufschlag bei den Nachbarn bescheidener ausfällt. So steigen die Strompreise zum Beispiel in Opfikon um 18 Prozent und in Wallisellen um 36 Prozent.