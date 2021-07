Gemeinderäte haken nach – Stadtrat Kloten muss Fragen zur Pistenverlängerung beantworten Der Regierungsrat hat den politischen Startschuss gegeben zur Pistenverlängerung am Flughafen. Jetzt ist in Kloten eine Interpellation dazu eingegangen.

Die Pistenverlängerung könnte zu mehr Anflügen über Kloten führen. Der Stadtrat Kloten muss nun Fragen zu seiner Sichtweise beantworten. Foto: Martin Liebrich

Die Fragen der Interpellation zum Thema Pistenverlängerung in Kloten verdeutlichen die Unzufriedenheit ihrer Urheberschaft. Max Töpfer (SP) und zehn weitere Unterzeichnende wollen unter anderem wissen: «Wie will der Stadtrat begründen, dass die Einwohner und Einwohnerinnen in der Anflugschneise noch mehr Lärm ertragen müssen, das Wohneigentum an Wert verliert und die Naherholungsgebiete an Qualität einbüssen?» Hintergrund ist das Verfahren zur Verlängerung der Pisten 28 und 32, zu dem der Regierungsrat am 3. Juni eine Pressekonferenz gegeben hatte.

In der Folge hatte Stadtpräsident René Huber im «Klotener Anzeiger» gesagt, der Stadtrat habe noch keine offizielle Position betreffend Pistenverlängerung gefasst. Darauf stützen sich die Interpellanten nun, wenn sie wissen wollen, ob denn der Stadtrat noch Stellung beziehen werde – und wenn ja, wann. In einer weiteren Frage möchten sie in Erfahrung bringen, ob der Stadtrat zusammen mit Verantwortlichen aus anderen Anrainergemeinden ein Gemeindereferendum gegen einen zustimmenden Beschluss des Kantonsrates anstrebe.

Argumentation des Regierungsrates infrage gestellt

Die Urheberschaft der Interpellation findet: Die Argumentation des Regierungsrates, wonach durch die Verlängerung die Sicherheit und Betriebsstabilität steigen würden, sei fraglich. Es sei davon auszugehen, dass durch die längere Piste die Kapazitäten am Flughafen ausgebaut werden sollen. Und: Kloten müsse mit mehr Anflügen auf Piste 28 rechnen, also aus Richtung Bassersdorf und über Teile der Stadt.

Die Interpellation wird voraussichtlich auf die Traktandenliste der nächsten Sitzung des Klotener Gemeinderates gesetzt. Diese ist für den 7. September angesagt.

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.