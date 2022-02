Stadtpolizei Winterthur – Stadtrat lässt Suizide bei der Stadtpolizei extern untersuchen Die beiden Suizide von Polizisten der Stadtpolizei Winterthur werden von Anwälten untersucht. Dabei sollen verschiedene Fragen im Zusammenhang mit den Vorfällen geklärt werden. David Herter Patrick Gut Nina Thöny UPDATE FOLGT

Am 11. Februar hat sich ein langjähriger Polizist der Stadtpolizei Winterthur auf dem Posten das Leben genommen. Foto: Madeleine Schoder

Innert kurzer Zeit nahmen sich zwei Stadtpolizisten in Winterthur das Leben. Im Korps wurde daraufhin Kritik am Betriebsklima laut. Die zuständige Stadträtin Katrin Cometta (GLP) kündigte letzte Woche an, im Stadtrat eine «umfassende» Administrativuntersuchung zu beantragen. Diese soll klären, wie es zu den Suiziden kam.