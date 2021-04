Bewilligungsfrei in Kloten – Stadtrat lenkt beim Plakatieren ein Nach anfänglichem Widerwillen lässt die Stadtregierung in Kloten Plakataktionen auf Privatgrund nun doch bewilligungsfrei zu. Christian Wüthrich

Werbeaktionen mit Wahlplakaten auf Privatgrund – wie dieses Beispiel aus dem Aargau zeigt – sollen in der Stadt Kloten künftig ohne Bewilligung erlaubt sein. Archivbild: Andrea Zahler/Tamedia AG

Der Stadtrat von Kloten gibt dem Druck aus dem lokalen Parlament nach. Neu dürfen somit Plakate auf Privatgrund aufgestellt werden, ohne dass vorgängig eine Bewilligung bei der Stadtverwaltung eingeholt werden muss.

Diese neue Praxis kündigt die Stadtregierung in einem soeben vorgelegten Zusatzbericht im Nachgang zu einer FDP-Motion an. So gewährt Kloten künftig eine pauschale Bewilligung für das Plakatieren auf Privatgrund. Und zwar für alle Plakate, nicht nur für politische Parteien, wie im Februar zunächst beabsichtigt wurde.

Der Absender der erfolgreichen Motion, der freisinnige Gemeinderat Philipp Alex Gehrig, wollte nämlich nicht hinnehmen, dass die Politik quasi privilegiert würde. «Es wäre ein schlechtes Zeichen an die Bevölkerung», befand er als Reaktion auf den ersten Vorschlag des Stadtrats und machte mithilfe von SVP und EVP weiter Druck für eine allgemeingültige Liberalisierung der geltenden Bewilligungspraxis in der Flughafenstadt.