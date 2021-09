Wahlen Bülach 2022 – Stadtrat Lienhart tritt nach 24 Jahren nicht mehr an Die SP Bülach hat am Montagabend Rosa Pfister als Kandidatin für den Stadtrat nominiert. Der bisherige Stadtrat Hanspeter Lienhart macht nicht mehr weiter. Daniela Schenker

SP-Stadtrat Hanspeter Lienhart zieht nach 24 Jahren einen Schlussstrich. Foto: zvg

Er ist das Urgestein im Bülacher Stadtrat: Hanspeter Lienhart hat die SP bis heute während mehr als 23 Jahren in der Exekutive vertreten, führt in der laufenden Legislatur das Ressort Planung und Bau. Noch im Mai dieses Jahres gab er sich in Sachen politische Zukunft gegenüber dieser Zeitung bedeckt. «Die Frage, ob ich nochmals antrete, bedarf der Koordination mit meiner Partei», lautete damals die Auskunft des 64-Jährigen.

Mit Rosa Pfister am Start

Nun lässt die SP die Katze aus dem Sack: Die Partei teilt in einer Medienmitteilung mit, dass sie am Montagabend Rosa Pfister als Stadtratskandidatin nominiert hat. Rosa Pfister ist seit 2011 Mitglied der Sozialhilfebehörde und dort seit 2012 Vizepräsidentin. Sie war ausserdem von 1996 bis 2008 Mitglied des Gemeinderats der Stadt Bülach. Im Jahr 2006/07 amtierte sie als Parlamentspräsidentin. «Sie ist somit mit den politischen Prozessen in Bülach bestens vertraut. Als langjährige und aktive Einwohnerin von Bülach verfügt Rosa Pfister ausserdem über ein breites Netzwerk», schreibt die SP in ihrer Medienmitteilung.

Rosa Pfister will neu für die SP in den Bülacher Stadtrat. Foto: zvg

Rosa Pfister wird die Schwerpunkte ihrer Kandidatur unter anderem auf die Themen Soziales, Gesundheit und Umweltpolitik legen. «Mit meinem vollbepackten politischen Rucksack fühle ich mich bereit, diese Führungsrolle zu übernehmen und mich dieser Herausforderung zu stellen. Durch meine berufliche Tätigkeit und als Mitglied in verschiedenen Gremien der Stadt Bülach bin ich bestens mit den politischen Abläufen sowie der Verwaltung vertraut», lässt sie sich in der Medienmitteilung zitieren.

Nadja Naegeli, Präsidentin der SP Bülach, freut sich über die Nomination ihrer Parteikollegin: «Mit Rosa Pfister konnten wir eine fähige Frau für die Stadtratskandidatur gewinnen, die mit ihrer Erfahrung, ihrem Fachwissen, ihrer Empathie und ihrem Netzwerk über die Parteigrenzen hinaus überzeugen kann.

Das Kandidatenkarussell dreht sich

Mit Rosa Pfister gibt die zweite Frau offiziell ihre Kandidatur für die Bülacher Exekutive bekannt. Bereits im März machte die parteilose Frauke Böni ihre Absicht öffentlich, Mitglied der Exekutive werden zu wollen. Auch die 56-Jährige ist in der Stadt vielen bekannt, auch wenn sie bis dato noch kein politisches Amt ausgeübt hat. Böni war 18 Jahre lang im Gemeinnützigen Frauenverein engagiert, davon 15 Jahre im Vorstand. Seit 2018 präsidiert sie den Verein mit über 500 Mitgliedern.

Ebenfalls fest stehen die Kandidaturen von Stadtpräsident Mark Eberli (EVP) und Stadtrat Daniel Ammann (FDP). Auch SVP-Mann Walter Baur hat im März bekundet, wieder antreten zu wollen, während seine Parteikollegin Andrea Spycher sich noch nicht äussern mochte. Die SVP dürfte ihre Nominationen vermutlich in den kommenden Tagen kommunizieren.

Die beiden Parteilosen Virgina Locher und Rudolf Menzi werden am 27. März 2022 nicht mehr antreten.

