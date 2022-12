Parlament Opfikon – Stadtrat muss sich mit Hunden beschäftigen – gegen seinen Willen Bereits im Sommer hat sich der Stadtrat mit Hunden auf dem Opfiker Plateau auseinandergesetzt. Nun wird er sich erneut mit den Vierbeinern befassen müssen. Alexander Lanner

Wie erreichen wir die Hundehaltenden? Mit dieser Frage muss sich der Opfiker Stadtrat beschäftigen. Symbolfoto: Dirk Wetzel

Der Opfiker Gemeinderat hat entschieden: Das Postulat «Neospora caninum – Schutz der Landwirtschaft» von Manuela Bührer (FDP) und Mitunterzeichnenden wird dem Stadtrat überwiesen. Der Vorstoss fordert den Stadtrat unter anderem auf, weitere Massnahmen gegen frei laufende und sich erleichternde Hunde auf dem Opfiker Plateau zu prüfen. Der Hintergrund ist tragisch: Wie dem Postulat zu entnehmen ist, kam es Anfang März in einem Stall zur Fehlgeburt zweier viereinhalbmonatiger Kalbsföten. Als Verursacher sei der Parasit Neospora caninum nachgewiesen, der als Endwirt in der Schweiz insbesondere bei Hunden vorkommt. Kühe stecken sich mit dem Erreger an, indem sie mit Hundekot verunreinigtes Futter aufnehmen. In der Schweiz seien bis zu 25 Prozent aller abgeklärten Aborte bei Kühen auf den Parasiten zurückzuführen.