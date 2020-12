Logopädie und Psychomotorik – Stadtrat plant neues Therapiezentrum für Bülach Mit dem Bezug des neuen Stadthauses wird das ehemalige Schulhaus an der Hans-Haller-Gasse 9 grösstenteils frei. Der Stadtrat möchte dort nun ein Therapiezentrum einrichten. Der Umbau würde 700’000 Franken kosten. Daniela Schenker

Im ehemaligen Schulhaus (rechts), in dem heute die Abteilung Bildung und das Stadtbüro untergebracht sind, soll das neue Therapiezentrum einziehen. Foto: Sibylle Meier

In fünf Monaten wird fast die gesamte Bülacher Stadtverwaltung ins neue Stadthaus an der Allmendstrasse einziehen. Damit werden mehrere, bisher von der Stadt genutzte Räumlichkeiten frei – unter anderem auch mindestens zwei Büroetagen an der Hans-Haller-Gasse 9. Im ehemaligen Schulhaus in der Altstadt sind derzeit das Stadtbüro und die Abteilung Bildung untergebracht. Der Stadtrat plant nun dort die Einrichtung eines Therapiezentrums mit insgesamt neun Zimmern für Logopädie und einem Raum für Psychomotorik. Damit würde der Umzug der Therapiefachstelle der Stadt Bülach möglich. Sie ist seit 2008 in der Liegenschaft Gartenmatt 8 eingemietet.