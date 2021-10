Kündigung bei Haussanierungen – Stadtrat will das Klima schützen – und die Mieterinnen Hausbesitzer erhalten von der Stadt Zürich Klimasubventionen beim Ersatz der alten Ölheizung – aber nur, wenn die Mieter bleiben dürfen. Daniel Schneebeli

Wie lange ist das noch nötig? Ein Laster holt fossilen Brennstoff in der Tankanlage in Rümlang. Foto: Dominique Meienberg

Der Zürcher Stadtrat will die energetischen Haussanierungen in Zürich bis 2040 verdoppeln, nur so sei das Klimaziel netto null zu erreichen. Er hat darum eine Offensive gestartet, um Immobilienbesitzer zu motivieren, ihre fossilen Heizungen herauszureissen und durch klimaneutrale Anlagen zu ersetzen. So bezahlt die Stadt die Beratung von umstiegswilligen Hausbesitzern fast vollständig. Vor allem hat der Stadtrat aber zwei neue Förderprogramme lanciert, welche zu den kantonalen Programmen noch dazukommen.

Mit dem einen werden die kantonalen Subventionen für den Heizungsersatz verdoppelt, mit dem anderen gibts Geld für die Wärmedämmung von Dächern, Wänden und Fenstern – auch bei denkmalgeschützten Liegenschaften. Der Gemeinderat soll für den Zeitraum bis 2025 einen Kredit von 37 Millionen Franken bewilligen. Der Stadtrat hat ausgerechnet, dass die Fördergelder von Stadt und Kanton kombiniert rund 30 Prozent der Investitionskosten bei energetischen Sanierungen abdecken.