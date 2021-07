Verkehr in Winterthur – Stadtrat will flächendeckend Tempo 30 In der Stadt Winterthur soll in 20 Jahren flächendeckend Tempo 30 gelten. Damit soll der Verkehr für Fussgänger und Velofahrer sicherer und der Lärm in den Quartieren reduziert werden.

In 20 Jahren soll auf fast allen Strassen in Winterthur Tempo 30 gelten. Der Stadtrat hat die übergeordnete Planungsgrundlage «Zielbild Temporegime» verabschiedet. Damit soll Schritt für Schritt eine neue Verkehrskultur in der Stadt eingeführt werden, teilt die Stadt Winterthur mit.

Ein langsamerer Verkehrsfluss biete im städtischen Raum vor allem Vorteile, hält der Stadtrat fest: Der Fuss- und der Veloverkehr erhalten mehr Sicherheit und die Lärm- und Umweltbelastungen sinken. Dank der tieferen Geschwindigkeiten bieten sich neue Möglichkeiten für die Strassengestaltung, was zu attraktiveren Strassenräumen und Plätzen führe. Gleichzeitig werde der motorisierte Verkehr aufgrund des gleichmässigeren Verkehrsflusses kaum verlangsamt.

Erste Massnahmen um die Altstadt

Auslöser für die Entscheidung des Stadtrats seien zum einen das Postulat «Tempo 30 rund um die Altstadt» von 2019 sowie anstehende Strassensanierungen. Die ersten Massnahmen sollen rasch umgesetzt werden, heisst es in der Mitteilung weiter, vor allem im Bereich rund um die Altstadt und die Quartierzentren. Hier soll ab 2025 Tempo 30 gelten. Danach folgen Schritt für Schritt die Strassen mit einer hohen Bebauungsdichte rund um die Zentren.

Auf Teilstrecken mit Umfahrungscharakter soll allerdings auch künftig Tempo 50 oder 60 möglich sein. Anders sieht es in den Wohnquartieren aus. Dort soll das Tempo gar auf 20 km/h gesenkt werden.

