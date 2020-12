Alterspolitik in Bülach – Stadtrat will Land für neues «Grampen 2» verkaufen können Bülach hat genug Pflegeplätze. Fürs neue «Grampen 2» sind deshalb Alterswohnungen vorgesehen. Um den Bau zu realisieren, würde die Stiftung für 1,4 Millionen Franken Land von der Stadt kaufen. Florian Schaer

Der Stadtrat Bülach möchte Land für insgesamt 1.4 Millionen Franken verkaufen. Archivfoto Balz Murer

Hinter dem Bülacher Alters- und Pflegezentrum «Im Grampen» gibt es einen Parkplatz, daneben steht ein kleines Wohnhaus (Erachfeldstrasse 10), das die Stadt derzeit vermietet. Der Stadtrat möchte nun diese beiden Parzellen, sprich insgesamt maximal 1500 Quadratmeter, an die Stiftung Alterszentrum Region Bülach (Sarb) verkaufen können. Der Preis steht seit Jahren fest: 950 Franken pro Quadratmeter, 1,4 Millionen insgesamt. Der Stadtrat hat diese Woche Antrag und Weisung zuhanden des Gemeinderats verabschiedet. Auf dem Boden gebaut werden soll das Vorhaben «Grampen 2-18», also die 2018er-Version von «Grampen 2». Mit altersgerechten Wohnungen. Die Stadtregierung betont in ihren Ausführungen mehrfach, dass es dabei nicht um Pflegeplätze gehe.