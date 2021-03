SP-Vorstoss zum Verkehr – Stadtzentrum von Kloten soll zur Begegnungszone werden Die lokale SP möchte das Gebiet rund um das Stadthaus für Fussgänger und motorisierten Verkehr attraktiver gestalten. Mittels Interpellation will sie die Idee einer grossen Begegnungszone vorantreiben. Alexander Lanner

Die Strassen rund um den Stadtplatz in Kloten sollen gemäss Vorstoss der lokalen SP zu einer grossen Begegnungszone werden. Archivfoto: Madeleine Schoder

Klotens Stadtzentrum wird sich in den nächsten Jahren verändern. Zahlreiche Bauvorhaben sind in der Pipeline. So ist am Bahnhof einer neuer Komplex geplant und an der Bahnhofstrasse eine grössere Überbauung mit Hotel und Wohnungen. Die Veränderungen im Hochbau bedingen auch Handlungsbedarf auf den Strassen. So sieht es zumindest die lokale SP.

Maja Hiltebrand hat mit ihren SP-Kolleginnen und -Kollegen die Interpellation «Zentrumsgestaltung mit Begegnungszone» eingereicht. Darin fordern die sechs Unterzeichnenden den Stadtrat auf, im Zentrum eine Begegnungszone ins Auge zu fassen. Der Vorteil einer solchen Zone ist gemäss Vorstoss, dass «der öffentliche Verkehr weiter zugelassen ist, durch die Temporeduktion auf 20 km/h jedoch die Verkehrssicherheit zwischen allen Verkehrsteilnehmenden gesteigert würde». Auch sollten dadurch keine Parkplätze aufgehoben werden, und der Zugang zu den Tiefgaragen sei weiterhin gewährleistet.