Kulturhauptstädte 2023 – Städte, in die Sie sich auf den zweiten Blick verlieben werden Der Titel «Kulturhauptstadt Europas 2023» tragen drei Orte, die kaum jemand auf seiner Bucketlist hat. Warum es sich lohnt, trotzdem hinzureisen. Paulina Szczesniak

Fassaden wie Bonbons: Häuserfronten an der Piața Unirii im rumänischen Timișoara. Foto: Imago / J.D. Dallet

Wissen Sie, was Timișoara ist? Nö, kein neuer Fitnesstrend, sondern die immerhin drittgrösste Stadt Rumäniens. Was sie interessant macht? Na, zum Beispiel, dass sie dieses Jahr Kulturhauptstadt Europas ist. Genauer gesagt: eine von dreien, neben Veszprém in Ungarn und dem griechischen Elefsina.