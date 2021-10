Tipps für Familien – Städtereisen mit Kindern: So kommts nicht zum Drama Sie wollen nicht laufen und haben «keinen Bock» auf Kultur, motivieren einen aber auch, in Städten mehr als die klassischen Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Wenn man einige Tipps beherzigt. Karin Keller (Travelcontent)

Es müssen für den Citytrip mit Kindern nicht zwingend Metropolen wie London, Paris oder Rom sein: Kleinere Städte, im Bild Lübeck, machen ebenso Spass und lassen sich erst noch gemächlicher entdecken. Foto: Getty

Die Wahl des Reiseziels

Paris, London, New York oder doch lieber Basel, Strassburg, Innsbruck? Bei der Wahl des Reiseziels spielen persönliche Vorlieben eine grosse Rolle, mit Kindern sollte man aber auch einige praktische Überlegungen anstellen. Themen wie beste Reisezeit, Sicherheit und die bequemste Anreise bewerten Eltern anders als Kinderlose.

Was man tendenziell sagen kann: Für Familien, gerade mit kleinen Kindern oder ohne viel Reiseerfahrung, haben Kleinstädte gegenüber den bekannten Metropolen einige Vorteile. Sie sind weniger überlaufen, günstiger, bieten zwar etwas weniger, lassen sich dafür aber gemächlicher entdecken. Und auch bei Städtereisen hat das Motto «Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?» durchaus seine Berechtigung.