Für 10 Millionen Franken – Städtli in Eglisau soll zur Begegnungszone werden Tempo 20 für den motorisierten Verkehr, Fahrverbot über das Wochenende in den Sommermonaten – diese und noch mehr Änderungen sind für das Eglisauer Städtli geplant. Die Frage ist, wie viel die Gemeinde bereit ist, dafür zu zahlen. Manuel Navarro

So könnte die Rheinstrasse mit dem neuen Gestaltungskonzept aussehen. Auffallend sind vor allem Pflastersteine und die neue Beleuchtung Visualisierungen: pd Die heutige Strasse präsentiert sich deutlich anders, was vor allem an der asphaltierten Strasse liegt. Gepflastert und niveaufrei ergibt sich ein ganz andere Eindruck. 1 / 4

Wenn es ein Thema gibt, welches in Eglisau ein Dauerbrenner ist, dann ist es der Verkehr. Ihre Funktion als Achse zwischen dem Rest des Kantons und dem Rafzerfeld, ihre Beliebtheit als Ausflugsziel und ihr Status als Ort, der in den vergangenen 20 Jahren um mehr als 80 Prozent auf über 5300 Einwohnerinnen und Einwohner angewachsen ist, machen die Gemeinde zu einem Dorf, welches sich immer mehr mit dem Wie und Wo von Autos, Lastwagen und Motorrädern befassen muss.

Nun steht am 10. Dezember an der Gemeindeversammlung die Abstimmung über ein wichtiges Stück in diesem Puzzle an. Das Städtli im Zentrum des Dorfes soll zur Begegnungszone erklärt werden. Darüber hat die Gemeinde am Donnerstagabend in der Mehrzweckhalle des Schulhauses Steinboden informiert.