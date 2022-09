Gegenwind für die AHV-Reform – Ständeräte verschleppen Rentenlösung für Frauen Die Befürworter der AHV-Reform haben den Frauen höhere Pensionskassenrenten versprochen. Doch nun schiebt die Ständeratskommission die Reform auf die lange Bank. Markus Brotschi

Eine Kosmetikerin zeigt ihr Können an der SwissSkills 2022: Frauen, die Teilzeit arbeiten, haben im Alter keine oder nur eine kleine Pensionskassenrente. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die AHV-Reform steht auf des Messers Schneide. Gemäss der jüngsten Tamedia-Umfrage stimmen 52 Prozent der Befragten zu, 47 Prozent lehnen die Vorlage ab. Gross ist die Ablehnung unter den Frauen, die am 25. September den Ausschlag geben könnten. Ausgerechnet jetzt spielt die Sozialkommission des Ständerats der linken Gegnerschaft der AHV-Reform (AHV21) in die Hände. Sie hat den Entscheid über Verbesserungen für Frauen in der zweiten Säule aufgeschoben, wie mehrere Quellen bestätigen. Wie die Verbesserungen für die Frauen aussehen – ob es überhaupt welche gibt –, wird somit erst nach der AHV-Abstimmung bekannt. Weder Kommissionspräsident Erich Ettlin noch andere Kommissionsmitglieder waren am Dienstag für Stellungnahmen erreichbar. (Dazu der Kommentar: Eine Niederlage für die Frauen).